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04:20, 04 марта 2023
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Жители столичного региона отреагировали на новость об открытии аналога IKEA

Жители столичного региона отреагировали на новость об открытии аналога IKEA
Фото: страница Swed House во «ВКонтакте»

На новость об открытии аналога IKEA отреагировали жители столичного региона в группе «Балашиха Life». Речь идет о сети белорусского ретейлера Swed House.

«Очень интересно посмотреть ассортимент, что будут за магазины», «"Макдональдс" заменили, заменят и IKEA. Не вижу ничего страшного», «Может и выстрелит. Самое время занять нишу», «Чем больше выбор, тем лучше», «Скучаю по IKEA. Почти вся мебель была куплена там. И очень все стильно», — поддержали открытие новых магазинов мебели юзеры.

«Да мы и без IKEA нормально живем», «Будет хуже, потому что конкуренции не будет, и на качество будут забивать. А народ у нас терпеливый, без альтернативы пойдет покупать плохой продукт за нормальную цену», — негативно отнеслись к новости другие пользователи сети.

Ранее стало известно о возможности открытия аналога IKEA в Москве. Первая точка белорусского ретейлера Swed House появится в торговом центре «Щелковский». Ожидается, что цены останутся на уровне шведской сети.

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