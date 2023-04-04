Московская текила-герл рассказала об отличиях столичных баров друг от друга

Об отличиях столичных баров друг от друга рассказала «Мосленте» текила-герл Софья Решетова. По ее словам, в Москве можно найти заведение на любой вкус.

«В столице очень живая и активно развивающаяся барная культура. Она прекрасна в своем разнообразии. И мне всегда очень сложно советовать какие-то заведения большой аудитории, потому что у нас есть множество самых разных баров», — подчеркнула девушка.

По словам Решетовой, бары отличаются тематически: в одних постоянно устраивают вечеринки, в других — соревнования по настольному футболу.

«Одни места настраивают на неспешное общение, в других постоянно какой-то драйв. Так что очень трудно сразу сказать, куда стоит пойти, а куда нет. В таком разнообразии каждый сможет найти себе что-то по душе», — отметила собеседница «Мосленты».

Почти во всех заведениях много постоянных гостей, некоторые регулярно посещают одно и то же место по 16-18 лет, поделилась знаниями Решетова. «Например, я знакома с некоторыми посетителями, которые покупали текилу еще у моей руководительницы, когда она сама была текила-герл», — рассказала она.

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