Россиянка рассказала о распространенном обмане суррогатных матерей

О одно из самых распространенных способах обмана суррогатных матерей в беседе с «Мослентой» суррогатная мама Светлана Журавлева. По ее словам, суррогатных матерей в нашей стране чаще всего обманывают с выплатами денежных средств.

Так, биологические родители будущих детей могут штрафовать сурматерей за каждый шаг по своему усмотрению. Также суррогатную мать и вовсе могут оставить без ежемесячных выплат или платить с большими задержками, рассказала Журавлева.

Обманывать женщин, вынашивающих чужих детей, могут и агентства, которые подсаживают ей, например, не один эмбрион, а два, что должно оплачиваться по закону в двойном размере.

Кроме того, врачи могут подсадить суррогатной матери донорский эмбрион, что может грозить ей уголовной ответственностью, так как биологический материал должен строго принадлежать только биологическим родителям, отметила собеседница.

Ранее телеведущая Ольга Орлова высказала свое мнение о суррогатном материнстве.