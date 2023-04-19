Московский мусорщик поделился впечатлениями от экологической обстановки в городе

Впечатлениями от экологической обстановки в городе поделился в беседе с «Мослентой» московский водитель мусоровоза Виталий Шехмирзов. Он пожаловался на жителей столицы, оставляющих мусор вне мусорных баков: у подъездов, под контейнерами, рядом или сверху — на крышке.

«Мое личное отношение к экологии сильно изменилось после того, как я начал работать в этой сфере. Некоторые люди элементарно мусорный пакет не могут в бак закинуть, оставляют просто у подъезда. Я не понимаю, почему людям иногда сложно просто крышку бака поднять и туда бросить свой мусор», — сказал москвич.

Однако есть и сознательные граждане, которые сортируют мусор. Виталий и сам объясняет своей дочери важность разделения отходов, его семья старается придерживаться этих правил.

Ранее столичный водитель мусоровоза раскрыл главный минус своей работы.