Столичный водитель мусоровоза раскрыл главный минус своей работы

Главный минус своей работы раскрыл «Мосленте» столичный водитель мусорозова Виталий Шехмирзов. Он заявил, что его работа очень нервная.

Герой интервью пояснил, что в основном работает во дворах, где затруднено движение. «Машин много, некоторые водители бросают автомобили прямо на проезде, блокируют нам выезд. Также постоянно сталкиваемся с такси и доставками. Тяжело во дворах разъезжаться на такой большой машине», — пояснил Шехмирзов.

Собеседник «Мосленты» перечислил и плюсы своей работы: возможность профессионального роста, стабильность, регулярные выплаты и возможность подработки по выходным.

Ранее привилегии сотрудников метрополитена назвала машинистка столичного метро Яника Даскалова. Она рассказала, что у работников подземного транспорта есть возможность приобрести льготные билеты и путевки.