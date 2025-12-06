Объяснено неумение мужчин фотографировать женщин

Мужчины, как правило, плохо фотографируют своих женщин, поскольку не имеют практики в этом деле и не обращают внимания на детали. Об этом сообщила газета «Взгляд» со ссылкой на результаты опроса москвичей.

«Они не понимают, какой ракурс лучше выбрать, а мы знаем», — сказала одна из респонденток. «У нас нет в детстве и юности спроса на то, чтобы кого-то фотографировать», — добавил другой.

Еще один мужчина допустил, что некоторым может быть лень хорошо фотографировать. «Я понимаю, что важно сохранить в кадре, смотрю на детали. Но вообще мужчины, как правило, это игнорируют», — добавил он.

Еще одной причиной неудавшихся снимков москвичи назвали усталость. «Человек просто устает от постоянных просьб что-то или кого-то сфотографировать. Особенно это касается времени в отпуске», — считает молодой фотограф.

