Объявление в подъезде многоэтажки возмутило пользователей сети

В подъезде многоэтажного дома в Москве появилось необычное объявление с просьбой к соседям не купаться ночью. Его текст, опубликованный в группе «Подслушано в Люблино» во «ВКонтакте», возмутил пользователей сети.

«Кто имеет привычку мыться по ночам? Имейте совесть, не нарушайте людям ночной сон! Дайте поспать», — говорится в записке.

Авторы обращения также указали, что слушают гудение труб с полуночи до двух часов ночи и порекомендовали найти для этого дела другое, более раннее время.

«Всегда ночью моюсь, еще и машинку включаю», «У себя дома людям еще и ночью запрещают мыться», «А если люди с работы только ночью возвращаются? Им не мыться и вещи не стирать? В законе о тишине ничего не сказано про запрет на включение воды», «Ночью спать нужно, а не слушать, кто моется», — возмутились подписчики сообщества.

Ранее москвичи заметили в подъезде приглашение в порностудию. Местные жители таким образом жаловались на громкие утехи соседей.