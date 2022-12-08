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13:36, 08 декабря 2022
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Путешественница оценила бани в одном из российских городов

Путешественница оценила бани в одном из российских городов
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Бани в одном из российских городов — Тамбове — оценила путешественница Анастасия. В беседе с «Мослентой» она отметила, что тамбовские бани заслуживают отдельного внимания.

«Несколько лет назад час пребывания в бане на компанию обходился в 400 рублей, а бутылка пенного под это веселье — в 50 рублей. В Москве за эту сумму можно только кофе с булочкой купить, и то, если повезет», — поделилась туристка из Москвы.

Ранее об опасности встречи Нового года в бане россиян предупредила врач-кардиолог Асият Хачирова. Специалист отметила, что этот способ отметить праздник может негативно сказываться на сердечно-сосудистой системе и даже привести к инфарктам или инсультам.

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