Путешественница оценила бани в одном из российских городов

Бани в одном из российских городов — Тамбове — оценила путешественница Анастасия. В беседе с «Мослентой» она отметила, что тамбовские бани заслуживают отдельного внимания.

«Несколько лет назад час пребывания в бане на компанию обходился в 400 рублей, а бутылка пенного под это веселье — в 50 рублей. В Москве за эту сумму можно только кофе с булочкой купить, и то, если повезет», — поделилась туристка из Москвы.

Ранее об опасности встречи Нового года в бане россиян предупредила врач-кардиолог Асият Хачирова. Специалист отметила, что этот способ отметить праздник может негативно сказываться на сердечно-сосудистой системе и даже привести к инфарктам или инсультам.