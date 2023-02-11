Ольга Орлова раскрыла сброшенный после родов вес

Сброшенный после родов вес раскрыла 45-летняя певица и телеведущая Ольга Орлова. В своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) она сообщила, что взвешивается каждый день.

«55,8 килограммов. Еще меньше, чем было вчера, это прекрасно», — поделилась с подписчиками звезда. Сейчас Орлова с новорожденной дочерью готовится к выписке из медучреждения.

Ранее артистка сообщила, что перед родами весила 61 килограмм. Дочь Орловой, которую назвали Анной, появилась на свет 6 февраля.