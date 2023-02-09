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12:46, 09 февраля 2023
1 мин.

45-летняя Ольга Орлова раскрыла вес после родов

45-летняя Ольга Орлова раскрыла вес после родов
Кадр: @olgaorlova1311

Свой вес после родов раскрыла в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) 45-летняя певица и телеведущая Ольга Орлова.

«Всем доброе утро. Иду на взвешивание. Когда шла рожать, весила 61 килограмм», — рассказала проходящая по больничному коридору артистка в сторис.

В следующем видео Орлова встала на весы, они показали 57,2 килограмма. «Всего четыре килограмма?! Да, не на этот результат я рассчитывала», — призналась она.

Орлова родила дочь в понедельник, 6 февраля. В соцсети она опубликовала фото, на котором впервые целует младенца в лоб. Через два дня она призналась поклонникам в плохом самочувствии.

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