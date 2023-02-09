45-летняя Ольга Орлова раскрыла вес после родов

Свой вес после родов раскрыла в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) 45-летняя певица и телеведущая Ольга Орлова.

«Всем доброе утро. Иду на взвешивание. Когда шла рожать, весила 61 килограмм», — рассказала проходящая по больничному коридору артистка в сторис.