Психолог назвала опасное для дружеских отношений слово

Опасное для дружеских отношений слово назвала «Мосленте» психолог, основатель фонда помощи жертвам насилия «Птицы» Наталья Никифорова. Она призвала с осторожностью употреблять местоимение «мы».

«Если двое людей не уследили за своими личными границами, происходит очень неприятная вещь, которую в психологии называют слиянием. Слияние — отношения, в которых нет двух отдельных «я». Границы стираются, и вместо двух людей появляется некое общее "мы"», — пояснила психолог.

В случае слияния мы не можем трезво оценивать человека и воспринимаем его как свою неотъемлемую часть, отметила Никифорова. Участник таких нездоровых отношений не может признать, что у его друга есть недостатки.

Возможность прекращения общения при этом воспринимается очень тяжело. «Расстаться с ним — то же самое, что отпилить себе руку или ногу. И вот мы готовы уже сделать все, что угодно, чтобы слияние не было разрушено», — отметила эксперт. Однако, по ее словам, разрывать такие отношения необходимо.

Ранее Никифорова назвала главный принцип настоящей дружбы. Она описала ее суть словами «бери столько, сколько вкладываешь».