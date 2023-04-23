Хирург высказался об опасности диастаза

Об опасности диастаза прямых мышц живота высказался хирург, онколог, хирург-эндокринолог, член Российского общества хирургов и Ассоциации эндокринных хирургов России, сотрудник столичной «Клиники Щербатовой» Максим Юдин. Он заявил, что диастаз может привести к грыже.

«Диастаз (образование пространства между прямыми мышцами живота, может случиться при беременности, резком наборе веса или похудении, а также в результате слишком активных упражнениях на пресс. — Примеч. "Мосленты") неприятен чувством дискомфорта при возвращении из положения лежа в положение сидя. Считается, что диастаз может привести к появлению грыжи. Но может и не привести. Серьезной опасности он не несет, жизни и здоровью человека не угрожает», — ответил врач на один из самых популярных вопросов пациентов.

По словам Юдина, диастаз прямых мышц — это косметический дефект, который портит настроение и мешает чувствовать себя уверенно. В ряде случаев — если диастаз шире 3,5 сантиметра по данным УЗИ, КТ или МРТ или если, помимо него, у человека есть грыжа передней брюшной стенки — необходима операция. Диастаз ушивается нерассасывающейся или медленно рассасывающейся нитью, нередко место коррекции дополнительно укрепляется сеткой из полипропилена, который не отторгается и не мешает человеку в дальнейшем.

Тем, у кого диастаз образовался из-за беременности, хирург посоветовал не прибегать к оперативному вмешательству в первый год после родов — есть вероятность, что он пройдет сам. Не стоит задумываться об операции и тем, кто планирует новую беременность в ближайшее время.

Активно качать пресс тоже не следует: это может увеличить диастаз. «Но все же диастаз — это не грыжа, так что в целом спортом заниматься можно и нужно», — отметил Юдин.

Ранее опасный показатель потери веса при диете назвала кандидат медицинских наук, диетолог Инна Кононенко. По ее словам, нормальным считается похудение на 450-900 граммов в неделю.