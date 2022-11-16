Мастер ногтевого сервиса рассказала об опасности домашнего маникюра

Об опасности домашнего маникюра в беседе с «Мослентой» предупредила россиян мастер ногтевого сервиса Юлия.

«В России распространено такое явление, как маникюр на дому. Но я все-таки предпочитаю ходить в салоны и всем советую. Объясню почему. Когда приходишь к мастеру домой, сидишь на тесной кухне, пока в соседней комнате спит муж, на плите варится борщ, по столу ходит кот… Атмосфера дома расслабляет, мастер не может в таких условиях выложиться на сто процентов», — поделилась мнением Юлия.

По ее словам, только в салоне клиент может быть уверен в том, что мастер на работе и не будет отвлекаться на какие-то посторонние моменты, а также в том, что все чисто и стерильно. «А вот в случае с домашним маникюром вам никто таких гарантий не даст», — сказала собеседница «Мосленты».

Ранее об опасности домашних солений предупредила врач-гастроэнтеролог лаборатории «Гемотест», кандидат медицинских наук Екатерина Кашух. По ее словам, маринованные и соленые овощи вредят сосудам и почкам.