Россиян предупредили об опасности кофе
Эксперт по ЗОЖ Вохмянина: кофе приводит к дисфункции сфинктера и раку.
Об опасности кофе россиян предупредила эксперт по здоровому образу жизни, основательница международного ЗОЖ-проекта «На соках» Екатерина Вохмянина. В беседе с «Мослентой» она заявила, что любовь к кофе приводит к раку и дисфункции сфинктера.
«Многие люди любят кофе: считается, что он бодрит, придает энергии. Но если отбросить все самовнушения, станет понятно, что это заблуждение. Кофе не несет никакой реальной пользы организму. Скорее, это плохая привычка, которую мы оправдываем выдуманными выгодами», — заявила эксперт.
Вохмянина отметила, что недавно Калифорнийский суд признал кофе канцерогеном. Теперь кофейные компании обязаны ставить специальные маркировки на упаковки кофе с предупреждением, что употребление напитка может приводить к раку.
Дело в том, что кофейное зерно при обжарке выделяет канцерогенное вещество — акриламид. Одна чашка кофе содержит в десять раз больше этого вещества, чем доза, которая способна существенно подпортить здоровье
Употребление кофе натощак на протяжении многих лет может привести к выработке соляной кислоты в желудке, продолжила специалист. «Со временем пища начинает плохо перевариваться, особенно белки животного происхождения и бобовые. Непереваренная пища начинает попадать в двенадцатиперстную кишку, где даже под воздействием фермента трипсина не может перевариться и по итогу всасывается через стенки кишечника в цельном виде. Это является первопричиной всех болезней. Как следствие — образование доброкачественных опухолей и онкологического заболевания», — рассказала Вохмянина.
По словам эксперта, кофе является сильнейшим «закислителем» (а ведь практически все среды нашего организма — щелочные), а также в нем есть вещества, негативно влияющие на слизистую желудка, приводя к язвам и гастритам. Попутно обостряются хронические заболевания, иммунитет падает, могут развиваться инфекции и аутоиммунные заболевания.
Кроме того, кофе вымывает из организма важнейшие минералы: калий, кальций, марганец, натрий и даже цинк. Поэтому разрушаются зубы, кости, волосы, ногти.
«Плюс ко всему систематическое употребление кофе приводит к расслаблению, дисфункции сфинктера между желудком и пищеводом. А мы получаем изжогу, вздутие, отрыжку», — добавила собеседница «Мосленты».
Любители кофе, заметила она, оправдываются тем, что этот напиток якобы приносит энергию. На самом же деле все происходит с точностью до наоборот. Кофеин стимулирует выработку трех гормонов: адреналина, норадреналина и кортизола. Все они вырабатываются в теле как естественный ответ на стресс. Они заставляют организм высвобождать скрытые энергоресурсы.
Такая кофейная «тренировка» изнашивает компенсаторные резервы тела, и вы быстрее стареете. После действия гормонов вы ощущаете упадок сил: организм требует сна для восстановления
Кофе может быть полезным, но только если он органический и цельный, зеленый и без термообработки: в этом случае можно избежать пагубных воздействий напитка при его употреблении, заметила эксперт.
«Но даже в этом случае вы столкнетесь с действием кофеина, который сужает просветы сосудов. Ваше артериальное давление растет. А вот сосуды почек кофе расширяет, что может привести к обезвоживанию организма. Далее в действие вступает теобромин в составе кофе: он, напротив, расширяет все сосуды, кроме сосудов почек. Поэтому у вас могут появиться тянущие боли в области поясницы. Ни к чему хорошему это не приведет», — заявила Вохмянина. Снизить пагубное воздействие кофе в таком случае можно, выпив стакан воды.
«Главное, что вы должны понимать: кофе — это своеобразный наркотик, который не несет никакой пользы», — заключила собеседница «Мосленты».
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