Россиян предупредили об опасности кофе

Употребление кофе натощак на протяжении многих лет может привести к выработке соляной кислоты в желудке, продолжила специалист. «Со временем пища начинает плохо перевариваться, особенно белки животного происхождения и бобовые. Непереваренная пища начинает попадать в двенадцатиперстную кишку, где даже под воздействием фермента трипсина не может перевариться и по итогу всасывается через стенки кишечника в цельном виде. Это является первопричиной всех болезней. Как следствие — образование доброкачественных опухолей и онкологического заболевания», — рассказала Вохмянина.

По словам эксперта, кофе является сильнейшим «закислителем» (а ведь практически все среды нашего организма — щелочные), а также в нем есть вещества, негативно влияющие на слизистую желудка, приводя к язвам и гастритам. Попутно обостряются хронические заболевания, иммунитет падает, могут развиваться инфекции и аутоиммунные заболевания.

Кроме того, кофе вымывает из организма важнейшие минералы: калий, кальций, марганец, натрий и даже цинк. Поэтому разрушаются зубы, кости, волосы, ногти.

«Плюс ко всему систематическое употребление кофе приводит к расслаблению, дисфункции сфинктера между желудком и пищеводом. А мы получаем изжогу, вздутие, отрыжку», — добавила собеседница «Мосленты».

Любители кофе, заметила она, оправдываются тем, что этот напиток якобы приносит энергию. На самом же деле все происходит с точностью до наоборот. Кофеин стимулирует выработку трех гормонов: адреналина, норадреналина и кортизола. Все они вырабатываются в теле как естественный ответ на стресс. Они заставляют организм высвобождать скрытые энергоресурсы.