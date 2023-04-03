Риелтор предупредил об опасности покупки дешевых квартир в Москве

Об опасности покупки дешевых квартир в Москве в интервью «Мосленте» предупредил столичный риелтор Евгений Коноплев. Он пояснил, что в хорошей локации и с хорошими условиями квартира в столице не может стоить дешево.

По словам эксперта по продаже недвижимости, цена объекта зависит от его расположения, типа домостроения и качества самого жилья (ремонта). В случае, когда цена находится на самом низком пороге, это означает, что все указанные параметры находятся так же на низком уровне.

Коноплев уточнил, что квартиры без неприятных нюансов в Москве сейчас стоят от пяти миллионов рублей, а все остальные варианты, как показывает практика, это, в лучшем случае, апартаменты, в которых невозможно получить московскую регистрацию.

Ранее способы найти подходящую квартиру в Москве раскрыл частный риелтор. Он отметил, что правила на столичном рынке жестче, чем в регионах.