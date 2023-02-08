Раскрыты способы найти подходящую квартиру в Москве

Коноплев предупредил, что слепые сделки при покупке квартиры — это неоправданный риск, практически ушедший в прошлое. По его мнению, квартиру нужно обязательно осмотреть, более того, этот пункт закреплен во всех договорах купли-продажи. «Исключение из правил — новостройки. Но их просто невозможно посмотреть, пока дом не будет сдан», — отметил эксперт.

Риэлтор добавил, что искать подходящее жилье можно с помощью интернета. «Для рационального покупателя норма — изучить сотни ссылок, но обойти всего десяток квартир. Как правило, выбор происходит не более, чем за десять просмотров, если человек настроен купить квартиру, а не покупать ее до бесконечности», — пояснил он.

По словам Коноплева, при просмотре лота важно тщательно проверить состояние квартиры. О многом могут сказать такие мелочи, как лючок развода канализации и электрощиток. «Важно иметь представление, насколько качественно сделан ремонт, проведена проводка, надежны ли батареи и есть ли опасность, что скоро потекут трубы», — пояснил специалист.

Ранее стало известно о снижении спроса на жилье в Москве почти на треть. В декабре 2022 года, по данным Росреестра, в столице было зарегистрировано 14 030 переходов прав на основании договоров купли-продажи жилья, что на 31,12 процента уступает показателю декабря 2021-го (20 374).