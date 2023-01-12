Стали известны опасные способы решения конфликтов с жильцами своей квартиры

Некоторые опасные способы решения конфликтов с жильцами своей квартиры перечислил «Мосленте» юрист-консультант Сергей Милосердов. Он отметил, что нередко люди в попытках решить квартирный вопрос прибегают к не лучшим методам, которые могут грозить правовой ответственностью для них самих.

«Были случаи, когда собственник менял замки раз в неделю, и жаловаться было бесполезно. Приезжала полиция, владелец квартиры показывал документы, подтверждающие его право собственности, и полиция уезжала», — сказал он.

Стало известно, что при возникновении подобных ситуаций, по словам специалиста, нужно обращаться в суд, однако разбирательство в этом случае будет идти около года, а может и больше.

Нередки и случаи, когда собственники начинали в квартире ремонт с использованием едких материалов. А в других зимой разбивали стекла, обрывали провода и создавали любые условия, при которых квартира становилась непригодна для проживания.

«На самом деле итогом такого поведения могут стать очень негативные правовые последствия — обвинение, например, в порче общедомового имущества и взыскание убытков. И это довольно легкий вариант», — заключил Милосердов.

Ранее основные варианты раздела ипотечной квартиры при разводе назвала юрист по гражданскому праву, эксперт по финансам, бухгалтерии и налогам Елена Миронова.