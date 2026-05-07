Опубликовано 07 мая 2026, 17:231 мин.
Опубликован список иностранных гостей парада Победы
Кремль опубликовал список иностранных лидеров, планирующих посетить парад Победы.
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Пресс-служба президента России опубликовала список глав иностранных делегаций, планирующих посетить парад Победы в Москве 9 Мая.
Так, свое участие в мероприятии подтвердили президент Абхазии Бадра Гунба с супругой, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Южной Осетии Алан Гаглоев, президент Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Синиша Каран, председатель Народной скупщины Республики Сербской Ненад Стевандич с супругой и председатель партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской Милорад Додик с супругой.
