Опубликован список иностранных гостей парада Победы

Пресс-служба президента России опубликовала список глав иностранных делегаций, планирующих посетить парад Победы в Москве 9 Мая.

Так, свое участие в мероприятии подтвердили президент Абхазии Бадра Гунба с супругой, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Южной Осетии Алан Гаглоев, президент Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Синиша Каран, председатель Народной скупщины Республики Сербской Ненад Стевандич с супругой и председатель партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской Милорад Додик с супругой.

Читайте также: