17:42, 14 апреля 2023
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Названы самые оригинальные российские сладости
Кондитер Волошина создала антигравитационный торт.
Фото: Stella Marchuk / Unsplash
Самые оригинальные российские сладости назвала в беседе с «Мослентой» кондитер Евгения Волошина.
Например, Волошина создала антигравитационный торт, который может парить в воздухе и даже быть перевернутым. Одна девушка-кондитер делает зефирные цветы, практически неотличимые от настоящих букетов.
Заказчики готовы к экспериментам и в украшении десертов. Это могут быть торты в форме человека или его лица. Необычной также российские кондитеры делают подачу. Сладости приносят с сухим льдом или скрывают в изомальтовом шаре, который при посетителях поливают горячим шоколадом, и он трескается.
Ранее кондитер перечислил самые вредные начинки в популярных сладостях.