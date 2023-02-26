Ольга Орлова опубликовала видео из ванны

Видео из ванны опубликовала в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) недавно ставшая матерью во второй раз 45-летняя певица и телеведущая Ольга Орлова.

«Те, кто со мной давно, знают прекрасно о моей слабости к ваннам. Душ я не люблю принимать… Точнее, принимаю его только утром. А перед сном для меня обязательна ванна. Когда у меня есть достаточно времени для того, чтобы прям подольше полежать, я с радостью насыпаю сюда каких-нибудь цветов, соль для ванны, делаю пену, обязательно зажигаю свечи и медитирую», — описала артистка свое любимое времяпрепровождение.