Названо главное оружие врачей в борьбе с любыми болезнями

Главное оружие врачей в борьбе с любыми болезнями назвал «Мосленте» главврач столичной больницы №15 имени Олега Михайловича Филатова Валерий Вечорко. По его словам, одна из самых важных вещей — умение правильно выстраивать диалог с людьми.

«Для человека важно внимание и поддержка. И главное — не напугать пациента. Так что речь врача по значимости немногим меньше жизненно необходимого хирургического вмешательства», — объяснил доктор.

Вечорко напомнил о высказывании средневекового врача и философа Авиценны о том, что есть три средства борьбы с болезнью: слово, растение и нож. «Заболев, человек меняется, меняется его характер. Поэтому огромное значение имеет слово врача», — заявил врач.

Ранее Вечорко раскрыл роль медиков в создании столичных скоропомощных комплексов. «Благодаря коллективной совместной работе удалось разработать новый стандарт оказания экстренной медицинской помощи», — отметил он.