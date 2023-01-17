Выявлены основные ошибки россиян при получении визы

Основные ошибки россиян при получении визы выявила в беседе с «Мослентой» визовый агент с 17-летним стажем Ксения Визова. Специалист отметила, что получить разрешение на въезд в Европу просто, а в США можно не попасть, если человек не пришелся по душе послу.

«Люди почему-то думают, что у каждого желающего получится это провернуть, главное, иметь средства. Но самый большой миф о получении визы — это то, что ее можно купить», — заявила эксперт.

Визова также отметила, что у россиян отсутствует понимание важности визы. Нередко люди не являются на собеседования или уходят, увидев большую очередь, но такое поведение будет считаться демонстрацией неуважения, пояснила она.

Еще одной распространенной ошибкой агент назвала безответственное отношение к высказываниям в соцсетях, которое особенно часто встречается в личных блогах знаменитостей. К отказу в получении виз приводит и предоставление фейковых данных.

Ранее были определены самые популярные для зимних путешествий регионы России. В тройку наиболее популярных по числу туристов регионов традиционно вошли Москва — 12 процентов, Санкт-Петербург и Краснодарский край — по 6 процентов.