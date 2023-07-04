Ольга Остроумова вспомнила о съемках обнаженной в фильме «А зори здесь тихие»

О съемках обнаженной сцены в фильме «А зори здесь тихие» вспомнила актриса Ольга Остроумова в интервью «Мосленте». Она отметила, что в отечественном кино это была первая сцена с участием голой героини.

Остроумова призналась, что преодолела страх раздеваться в кадре после разговоров с режиссером Станиславом Ростоцким. «Он рассказывал мне, что на войне была жизнь: все и смеялись, и влюблялись, и много шутили. Молодость — это бесстрашие, и ты не знаешь, что жизнь может преподнести. Режиссер убедил меня в том, что "в бане все — голые"», — рассказала она.

«А зори здесь тихие» — советский фильм 1972 года, снятый Ростоцким по одноименной повести писателя Бориса Васильева. Произведение посвящено жизни отряда девушек-добровольцев во время Великой Отечественной войны. Одна из сцен фильма снималась в бане, и героини появились на экране обнаженными.

Ранее подробности съемок в откровенных сценах раскрыла актриса и телеведущая Настя Ивлеева. Она сообщила, что тщательно готовилась к появлению в кадре без одежды в сериале «Монастырь» и волновалась.