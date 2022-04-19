Московская няня рассказала о последствиях снижения отцовского авторитета в семье

Москвичка Елена десять лет назад переквалифицировалась в няню после выхода на пенсию. Своими наблюдениями о современных семьях она поделилась с «Мослентой».

Женщина назвала снижение отцовского авторитета проблемой нынешнего воспитания детей. «Что бы мы ни говорили о равноправии между мужчиной и женщиной, а папа — очень важная фигура в жизни ребенка», — заявила профессиональная няня. По ее словам, фигура отца является неким воплощением правил, которые нельзя нарушать. Поэтому когда мать занимает в семье ведущую позицию, это может навредить детям.

«Гормоны и материнскую любовь никуда нее денешь, а она слепа. Мать простит детям все, даже самое непозволительное. Вот тут и нужен отец», — пояснила свою мысль Елена. Она добавила, что муж, занимающий по отношению к жене ведомую позицию, не сможет выполнить предназначенную ему роль.

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