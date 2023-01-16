Отец фигуриста Костомарова рассказал о состоянии госпитализированного сына

Актуальную информацию о состоянии госпитализированного фигуриста Романа Костомарова предоставил «Матч ТВ» отец спортсмена Сергей Костомаров.

«Состояние Романа стабильно тяжелое, изменений нет», — рассказал он.

О госпитализации Костомарова стало известно во вторник, 10 января. У впавшего в кому спортсмена диагностировали пневмонию, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Сейчас фигурист находится на лечении в Московском многопрофильном клиническом центре «Коммунарка».