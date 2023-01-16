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12:29, 16 января 2023
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Отец фигуриста Костомарова рассказал о состоянии госпитализированного сына

Отец фигуриста Костомарова рассказал о состоянии госпитализированного сына
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Актуальную информацию о состоянии госпитализированного фигуриста Романа Костомарова предоставил «Матч ТВ» отец спортсмена Сергей Костомаров.

«Состояние Романа стабильно тяжелое, изменений нет», — рассказал он.

О госпитализации Костомарова стало известно во вторник, 10 января. У впавшего в кому спортсмена диагностировали пневмонию, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Сейчас фигурист находится на лечении в Московском многопрофильном клиническом центре «Коммунарка».

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