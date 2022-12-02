Известная певица раскрыла причину отказа исполнять одну песню

Причину отказа исполнять одну песню раскрыла в беседе с «Мослентой» известная поп-исполнительница и победительница проекта «Новая Фабрика Звезд» Гузель Хасанова.

Певица отметила, что песню написал ее покойный дядя, двоюродный брат мамы — Наиль Заббаров. По ее словам, у мужичины был невероятно глубокий, очень мощный, гипнотический голос, никто не мог остаться равнодушным, но к сожалению, он ушел из жизни молодым. Однажды собеседница «Мосленты» решила записать песню, но исполнять ее перед большой аудиторией не смогла.

«Песня называется "Каенлы Юл". После победы на «Новой Фабрике Звезд» мы удалили трек со всех площадок. Почему? Потому что я поняла, что не готова делиться этим перед большой аудиторией. Это очень личный момент», — сказала Хасанова.

Ранее подписчики раскритиковали образ Анны Семенович и ее песню. При этом нашлись и те, кто поддержал исполнительницу, отметив, что наряд из классических жилета и брюк хорошо скорректировал фигуру артистки.