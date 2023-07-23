Пользователь Tinder раскрыл причину отказаться от баров ради онлайн-знакомств

Причину отказаться от баров ради приложения для знакомств раскрыл в беседе с «Мослентой» пользователь Tinder Андрей. Россиянин считает, что во время знакомств онлайн вполне реально найти свою любовь, ведь многие люди стесняются живого общения.

По его мнению, таким людям гораздо легче сначала просто пообщаться с человеком по переписке, после чего, узнав собеседника, уже пойти на личную встречу. Он считает предрассудком домыслы, что в приложениях для знакомств регистрируются только «отбросы общества».

«Там сидят люди, которым сам процесс общения куда более важен, чем его результат. Будем откровенны, парни, которые идут в клубы и бары знакомиться с девушками, вряд ли идут туда целенаправленно на поиски жены», — пояснил Андрей.

По его словам, в такие места люди чаще всего ходят лишь за мимолетными увлечениями. Он уточнил, что в Tinder такого тоже много, но если сравнивать с барами, то процент реально ищущих свою любовь людей в Tinder гораздо выше.

Ранее москвичка раскрыла подробности своего знакомства с мужем в Tinder.