Москвичка раскрыла подробности своего знакомства с мужем в Tinder

Подробности своего знакомства с мужем в Tinder раскрыла «Мосленте» москвичка Валерия. Будущего супруга Алексея она встретила через два месяца после регистрации в популярном приложении.

Женщина сообщила, что ей очень понравились фото Алексея, и она проявила инициативу. «Мое первое сообщение Леше было таким: "Привет, красивый дядя". Он увидел его и... проигнорировал, пошел искать других девушек. Потом все-таки вернулся к моему сообщению и ответил что-то невнятное. Но разговор завязался», — рассказала героиня интервью.

Первое свидание Валерии и Алексея прошло в парке. На следующий день он познакомил ее с родителями, а через какое-то время сделал предложение. Уже год молодые люди состоят в браке.

Популярное у россиян приложение для онлайн-знакомств Tinder перестало работать на территории России в пятницу, 30 июня. В компании предупредили, что с этого дня россияне больше не смогут пользоваться сервисом или войти в свой аккаунт, находясь на территории страны.