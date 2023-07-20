Раскрыта причина отказа от открытых пространств для отдыха на крышах Москвы

Основную причину отказа от открытых пространств для отдыха на крышах Москвы назвала в беседе с «Мослентой» главный архитектор проектного бюро «Дельта-А» Юлия Солдатенкова. По ее словам, дело в климате.

Так, из-за погодных условий зимой существует проблема с уборкой снега, так как сбрасывать вниз его нельзя. Проблемы возникают и со снегоплавильным оборудованием.

В результате эксплуатируемые кровли на террасах должны закрываться на зимний период. Опыт Солдатенковой показал, что любые эксплуатируемые террасы в столице в результате приходится застеклять, чтобы эксплуатировать их круглогодично.

Говоря о крышах жилых домов, собеседница «Мосленты» отметила, что сейчас кровля любого здания забита оборудованием. Это вытяжные отверстия вентиляции из санузлов и кухонь, вентиляции дымоудаления, вытяжные установки. Оборудование занимает практически все место, не оставляя пространства для создания зоны отдыха на открытом воздухе. Помимо этого, давать посторонним людям доступ к инженерным системам небезопасно, заключила она.

Ранее архитектор раскрыла причину отсутствия террас на крышах столичных небоскребов.