Названа причина полученного Стасом Михайловым в посольстве США отказа

Причину, по которой российскому певцу Стасу Михайлову отказали в получении визы США, «Мосленте» назвала визовый эксперт с 17-летним стажем Ксения Визова.

«Интересная ситуация сложилась со Стасом Михайловым. Его семь лет подряд приглашали в США на корпоративы, все эти годы были и соответствующие визы», — рассказала Визова.

Однако, теперь, когда артист просто собрался на отдых, ему уже не доверяют. Сотрудники посольства подозревают, что артист в очередной раз хочет поехать на заработки и скрывает это, поделилась эксперт.

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