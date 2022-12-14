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00:15, 14 декабря 2022
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Архитектор раскрыла главное отличие московских квартир от европейских

Германия
Германия
Фото: Tanya Pro / Unsplash

Главное отличие столичных квартир от европейских раскрыла «Мосленте» столичный архитектор Мария Кремер. По ее словам, европейцы не склонны декорировать жилье.

«В Европе все проще — и ремонт, и мебель, но используются более качественные отделочные материалы», — объяснила собеседница «Мосленты». С 16 лет Кремер успела пожить в Германии и Испании, а затем вернулась в Москву, где сняла квартиру в центре города.

Ранее преимущества Москвы перед городами Европы и мира назвала телеведущая Ирена Понарошку. По ее словам, это развитый сервис, в том числе ресторанный.

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