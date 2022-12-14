Архитектор раскрыла главное отличие московских квартир от европейских

Главное отличие столичных квартир от европейских раскрыла «Мосленте» столичный архитектор Мария Кремер. По ее словам, европейцы не склонны декорировать жилье.

«В Европе все проще — и ремонт, и мебель, но используются более качественные отделочные материалы», — объяснила собеседница «Мосленты». С 16 лет Кремер успела пожить в Германии и Испании, а затем вернулась в Москву, где сняла квартиру в центре города.

Ранее преимущества Москвы перед городами Европы и мира назвала телеведущая Ирена Понарошку. По ее словам, это развитый сервис, в том числе ресторанный.