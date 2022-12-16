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00:15, 16 декабря 2022
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Известная танцовщица раскрыла отличия международных шоу от российских

Известная танцовщица раскрыла отличия международных шоу от российских
Фото: @irina__povoroznyuk

Отличия международных шоу от российских раскрыла «Мосленте» известная танцовщица, одна из самых успешных хореографов России Ирина Поворознюк.

«Российские и международные проекты мало чем отличаются друг от друга. Разница лишь в масштабе: если это российский проект, ты проснулся утром и доехал до площадки, а если международный — добрался до площадки, порепетировал, а потом еще ехать или лететь», — заявила она.

Паворознюк добавила, что на международных шоу вроде «Евровидения» большое значение имеет знание иностранного языка, так как все организационные вопросы решаются на английском.

Ранее главное отличие столичных квартир от европейских раскрыла столичный архитектор Мария Кремер. По ее словам, европейцы не склонны декорировать жилье.

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Moslenta, 2022 г. 18+

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