18:45, 17 февраля 2023
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Москвичи высказали отношение к официальной регистрации брака
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Отношение к официальной регистрации брака высказали читатели «Мосленты». 53 процента участников опроса считают, что в брак вступать нужно, так как это показатель серьезности отношений.
53 процента
москвичей
за официальную регистрацию брака
Еще 24 процента опрошенных ответили, что регистрация брака для них непринципиальна. 14 процентов высказались за свободные отношения и отсутствие штампа в паспорте, а 9 процентов горожан считают, что официальный брак обезопасит их и детей в случае развода.
Ранее сообщалось, что москвичи побили столетний рекорд по количеству зарегистрированных браков. Самым популярным остается Дворец бракосочетания №1, также известный как Грибоедовский ЗАГС, где поженились более восьми тысяч пар.