Москвичи высказали отношение к официальной регистрации брака

Еще 24 процента опрошенных ответили, что регистрация брака для них непринципиальна. 14 процентов высказались за свободные отношения и отсутствие штампа в паспорте, а 9 процентов горожан считают, что официальный брак обезопасит их и детей в случае развода.

Ранее сообщалось, что москвичи побили столетний рекорд по количеству зарегистрированных браков. Самым популярным остается Дворец бракосочетания №1, также известный как Грибоедовский ЗАГС, где поженились более восьми тысяч пар.