Стало известно об отношении к татуировкам большинства работодателей

Об отношении к татуировкам большинства работодателей «Мосленте» стало известно из беседы с доктором исторических наук, научным сотрудником Московского городского педагогического университета Иваном Гринько. Он заявил, что наличие рисунков на теле редко является препятствием для трудоустройства.

«Татуировка становится нормой для hr-ов. Прямой запрет на нее я видел только один раз — в описании вакансии в театре, но сфера культуры гиперконсервативна», — сказал Гринько. Историк заметил, что в объявлении о найме такое упоминание легко можно интерпретировать как дискриминацию, поэтому напрямую об этом обычно не пишут.

На практике все зависит от корпоративной культуры компании, иногда случаются отказы на этой почве, добавил он.

«Существует описанный кейс — так, в одной авиакомпании наличие татуировок означает пару дополнительных вопросов у психолога на медкомисии, но не является реальным препятствием для найма сотрудника», — привел пример собеседник «Мосленты».

Ранее стало известно, что в московском салоне начали оказывать услугу нанесения татуировок котам породы сфинкс. Автором идеи выступил тату-мастер, блогер, основатель салона красоты и тату «Рефрей» Юрец Удалец.