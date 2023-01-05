Столичная Снегурочка раскрыла отношение сына к ее работе

Отношение сына к своей работе в интервью «Мосленте» раскрыла столичная Снегурочка Олеса Кико — женщина уже пять лет перевоплощается перед праздниками в сказочного персонажа.

«Да, ребенок в новогоднюю ночь не увидит маму, зато хорошо проведет время с папой, бабушками и дедушками. Но он знает, что мама выполняет почетную миссию. Она поздравляет с Новым годом других людей, дарит им радость», — поделилась она.

Сама москвичка признается, что совсем не расстроена из-за того, что праздник ей приходится отмечать не в кругу семьи. По ее словам, она обожает свою работу и то, что ей подвластно приносить праздник в дома людей.

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