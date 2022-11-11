Супруга священника рассказала об отношении родных к ее браку

Об отношении родных к ее браку рассказала «Мосленте» Алина Бабкина, супруга известного столичного священника Николая Бабкина.

«Мое воцерковление происходило на глазах моей семьи. Период, когда мне было 13-14 лет, был довольно сложным для них. Тогда они не понимали, что вообще происходит, куда движется и к чему ведет. Но со временем им пришлось принять мое решение остаться в церкви. Они понимали: если я что-то выбираю, это всегда всерьез и надолго», — поделилась Бабкина.

По словам собеседницы «Мосленты», уже в 14 лет она честно предупредила родных, что намерена стать супругой священника. Поэтому, когда девушка познакомила семью с женихом, никто не стал отговаривать ее от такого брака.

«Мне тогда было 19 лет, и все понимали, что это логическое продолжение всей моей странной истории. Задавать вопросы или отговаривать не имело никакого смысла. Моя семья знала особенности моего характера», — сказала Бабкина.

Ранее священник Бабкин перечислил правила выбора крестных родителей для ребенка. По его словам, крестить новорожденного могут не только знакомые семьи, но и родственники. Попросить стать крестным также разрешается батюшку.