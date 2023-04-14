Судебные приставы возбудили исполнительное производство в отношении Волочковой

Запрет на регистрационные действия с движимым и недвижимым имуществом наложен по исполнительному производству в отношении российской балерины Анастасии Волочковой, сообщили «Мосленте» в пресс-службе ГУ ФССП России по Москве. По данным ведомства, исполнительный лист выписан 22 февраля.

«Предмет исполнения - иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц: 360500 рублей», — говорится в предоставленной изданию выписке из Банка данных исполнительных производств.

«Запрет на совершение регистрационных действий не является мерой принудительного исполнения, носит обеспечительный характер и направлен на сохранность имущества должника до исполнения им требований исполнительного документа», — разъяснили в пресс-службе.

В переводе с сухого юридического языка это означает, что должник может продолжать пользоваться имуществом, но не имеет права на совершение сделок с ним: дарить, продавать или иным способом менять собственника. Делается это для того, чтобы он не смог вывести собственность и не отдавать долг.

Telegram–канал «Кровавая барыня» публикует фото постановления о запрете на регистрационные действия. По этому документу, он наложен на автомобили на Audi A6, Lexus LS 460 и Mercedes Benz S500 Maybach. По данным канала, по решению суда от августа прошлого года, Волочкова должна заплатить солистке группы “Стрелки” Екатерине Любомской компенсацию по делу о защите чести и достоинства. Решение вступило в силу в декабре.

Ранее Волочкова заявила о четырёхмиллионном долге перед ней ТСЖ «Итальянская улица, дом 4» из Санкт-Петербурга, подавшем в суд иск о неоплате балериной коммунальных услуг на 400 тысяч рублей.