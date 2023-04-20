Известная рэп-исполнительница высказалась об отношениях с Егором Кридом

Бывшая участница шоу «Холостяк» Аля Чиблис, теперь уже популярная рэп-испольнительница Chi Chi в беседе с «Мослентой» высказалась об отношениях с певцом Егором Кридом.

Чиблис заявила, что хоть они с Кридом и находятся в одном творческом пространстве, общение уже не поддерживают. Связь с артистом, по ее словам, прервалась после записи трека, в котором были высмеяны неоднозначные моменты проекта «Холостяк» и его герои. Исполнительница призналась, что никогда не спрашивала у Крида мнения по поводу своего творчества, но отметила, что к самому артисту она относиться хорошо.

Собеседница также рассказала, что после проекта у нее были отношения с рэпером Yanix, однако сейчас артистка предпочитает больше не встречаться с «медийными мужчинами».

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