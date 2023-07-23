Москвичи перечислили самые отталкивающие анкеты в приложениях для знакомств

Жители столицы в беседе с «Мослентой» назвали самые отталкивающие анкеты в приложениях для знакомств.

По словам собеседницы издания Марии, при поиске партнера на сайте знакомств она сразу отсекала анкеты с людьми, у которых в профиле было указано, что они состоят в отношениях. Кроме того, она отказывала молодым людям, имеющим детей, безграмотным и тем, кто был настроен на общение агрессивно.

Житель столицы Андрей признался, что на сайтах знакомств его сразу отталкивали анкеты с фотографиями, где девушка пыталась выставить себя лучше, чем она есть на самом деле. Кроме того, он отказывал людям, которые при первом знакомстве сразу приглашали его к себе домой выпить.

Ранее москвичка раскрыла подробности своего знакомства с мужем в Tinder.