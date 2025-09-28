В Подмосковье задержали пенсионеров за поджог пиротехники в банке

В Подольске сотрудники правоохранительных органов задержали двух пенсионеров после инцидента с поджогом пиротехники в здании банка. Об этом сообщается в Telegram-канале «Осторожно, Москва».

Пиротехнику поджигал мужчина 74 лет, пока его 73-летняя супруга снимала все на видео. От действий пожилых людей никто не пострадал. По предварительным данным, пара действовала по указанию мошенников.

Ранее сообщалось, что пенсионер из Москвы полгода следовал указаниям телефонных мошенников, отдав их курьерам за это время более 84,5 миллиона рублей.