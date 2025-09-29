Пенсионерка с внуком погибли в Подмосковье из-за атаки беспилотников

В Подмосковье в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) погибли пенсионерка и ее внук. Об этом в понедельник, 29 сентября, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

«К сожалению, в Воскресенске произошла трагедия: во время пожара в частном доме погибли два человека — 76-летняя женщина и ее 6-летний внук», — написал глава региона, выразив соболезнования.

Всего, по информации Воробьева, над Воскресенском и Коломной минувшей ночью было сбито четыре БПЛА. В результате в нескольких домах Воскресенска были повреждены стекла и фасады. Также в городе оказалось нарушено уличное освещение. Глава Московской области добавил, что других пострадавших нет.

На прошлой неделе столичный мэр Сергей Собянин сообщал, что на подлете к Москве было сбито в общей сложности 32 беспилотных летательных аппарата. После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил защищенность Москвы от ударов Вооруженных сил Украины.