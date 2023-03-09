Юрист перечислила имена заинтересовавших налоговую службу российских звезд

О более 300 блогерах, попавших в список налоговой проверки, заявила в беседе с «Мослентой» юрист для инфобизнеса Юлия Карпова.

В прошлом году в неуплате налогов была замечена блогерша, создательница проектов «Инсталогия» и «INSTAPROЖЕКТОР» Александра Митрошина. Она призналась в личном блоге, что задолжала государству 200 миллионов рублей. Суда по ее делу еще не было, а это значит, что сейчас, скорее всего, идет проверка, отметила юрист.

Недавно, как сообщила Карпова, налоговая проверка пришла к блогеру Ангелине Дубровской, пиар-представителю телеведущей Ксении Бородиной, модели Анастасии Решетовой, актрисе Натальи Рудовой, фотомодели Виктории Лопыревой и к другим селебрити.

Кроме того, по данным Telegram-канала «Правдорубка», в список для крупнейшей налоговой проверки, которая на протяжении нескольких месяцев продолжается на рынке influence-маркетинга в России, попали певец Влад Бумага, видеоблогер Гусейн Гасанов, тиктокер Даня Милохин, певица Катя Адушкина, исполнительница Карина Кросс, певица Клава Кока и еще около 300 блогеров. В Telegram-канале 112 сообщалось, что проверка Федеральной налоговой службы ждет еще некоторых интернет-звезд. Среди них блогер Елена Блиновская и жена рэпера Джигана Оксана Самойлова.

Ранее блогеру Валерии Чекалиной и ее мужу были предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов и пособничестве. По данным прокуратуры Москвы, индивидуальный предприниматель Чекалина во второй половине 2020 года и первой половине 2021 года уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на доходы физических лиц на 311 миллионов рублей.