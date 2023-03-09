Против популярных блогеров возбуждено уголовное дело. Кого еще из их коллег коснулись налоговые проверки и чем это им грозит?
Против блогеров Валерии и Артема Чекалиных на этой неделе было возбуждено уголовное дело. По данным московского следственного комитета, они не уплатили более 300 миллионов рублей налогов от прибыли, полученной за фитнес-марафоны... Юрист для инфобизнеса Юлия Карпова прокомментировала ситуацию и рассказала, что и как нарушила Валерия Чекалина, кто еще из блогеров попал под налоговые проверки и какое наказание их ждет.
Что произошло с блогером Чекалиной?
7 марта стало известно: ранним утром сотрудники правоохранительных органов ворвались в дом популярного блогера Лерчек (Валерия Чекалина) и ее супруга. Обыск был проведен в связи с тем, что в отношении Валерии якобы было возбуждено уголовное дело. По данным полиции, блогер уклонялась от уплаты налогов в особо крупном размере.
Уголовное дело завели по статьям ч.2 ст.198, ч.5 ст.33 УК РФ из-за особо крупного размера ущерба для бюджета (ущерб около 300 млн за три года, а особо крупным ущербом по законодательству считается 13,5 миллиона за три года).
Откуда взялся долг?
Многие блогеры, продающие образовательные услуги и онлайн-школы, используют патент. Это специальный налоговый режим, по которому вы платите минимальное количество налогов. У патента есть лимит на прибыль: 60 миллионов рублей.
Владелец какой-нибудь онлайн-школы в Москве может заработать 60 миллионов и заплатить налог в размере 40 тысяч рублей
В регионах этот налог еще меньше. К примеру, в Мурманской области — около 9000.
Некоторые предприниматели, применяющие патент с целью экономии на налогах, занимаются дроблением бизнеса. Они принимают оплату за образовательные услуги на разные ИП.
Есть предположение, что Валерия Чекалина также занималась незаконным дроблением бизнеса с целью экономии на налогах. В ее случае использовалась упрощенная система налогообложения с допустимым лимитом доходов в 150 миллионов рублей в год.
Восемь килограммов золота 999-й пробы нашли во время обысков в доме Валерии Чекалиной
Фото: Telegram-канал Mash
Совсем недавно у нее прошел запуск на 400 миллионов рублей. В конце февраля девушка проводила бесплатные вебинары и в конце одного из них она во всеуслышание заявила о том, сколько заработала на запуске. Любопытен тот факт, что обыск был проведен практически сразу после того, как Валерия объявила эту новость.
Зайдя на ее сайт, можно увидеть, что там указано — ИП Чекалина. Отсюда можно сделать вывод, что девушка дробила бизнес.
Очевидно, что доход Лерчек от продажи фитнес-марафонов был значительно больше, чем 150 миллионов
Однако Валерия не посчитала нужным перейти на общую систему налогообложения. Проще говоря, она перечисляла деньги на счета ИП своего мужа, друзей и родственников, чтобы уместить прибыль в лимит «упрощенки».
Кто еще из блогеров был замечен в нелегальной экономии?
Конечно, самый громкий кейс — это многомиллионный долг Александры Митрошиной. В прошлом году СМИ пестрели новостями о том, что самая популярная российская блогерша, создательница проектов «Инсталогия» и «INSTAPROЖЕКТОР» Александра Митрошина задолжала государству крупную сумму.
Об этом Митрошина сама рассказала подписчикам в своём блоге. Речь шла о неуплате налогов на сумму 200 миллионов рублей
Суда по делу Александры Митрошиной еще не было. Скорее всего, сейчас идет проверка. Девушка не хочет это освещать и рассказывать продолжение истории. Митрошина лишь отметила, что будет действовать согласно закону. Скорее всего, Александра намерена выплатить долг, так как в уголовном кодексе предусмотрено освобождение от уголовной ответственности в случае, когда предприниматель добросовестно выплатит все штрафы, налоги, недоимки, пени и так далее.
Александра Митрошина
Фото: @Alexandramitroshina
Недавно налоговая проверка пришла к Ангелине Дубровской, пиар-представителю Ксении Бородиной, Анастасии Решетовой, Натальи Рудовой, Виктории Лопыревой и многих других селебрити. Девушке грозит многомиллионный штраф и, возможно, уголовное дело.
Вопросы у правоохранительных органов возникли к большим оборотам Ангелины по карте физлица, а также к наличным поступлениям за рекламные размещения у известных блогеров. Это стало известно после налоговых проверок в нескольких рекламных агентствах, которые указывали Дубровскую в качестве контрагента по рекламным размещениям.
Почему правоохранительные органы обратили внимание на инфобизнес?
Массовые налоговые проверки блогеров и инфобизнесменов говорят о том, что государство заинтересовано в том, чтобы навести порядок в этой сфере. Дело в том, что инфобизнес — это высокомаржинальная сфера в сравнении с другими видами бизнеса. Люди получают огромную прибыль при минимальных затратах. Здесь огромные обороты: сотни миллионов и даже миллиардов.
Однако в этой сфере мало кто хочет играть по правилам. Предприниматели не любят заключать трудовые договоры, что, конечно, не нравится налоговой и государству.
В чем причина налоговых проблем?
Основная причина, по которой блогеры привлекают к себе внимание правоохранителей — их чрезмерная открытость. В большинстве случаев налоговой ничего не нужно специально доказывать, так как блогер сам все рассказал у себя в соцсетях. Инфобизнесмены любят говорить о своем доходе, который очевидно не укладывается ни в какие лимиты налоговых спецрежимов.
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Не менее важную роль в этом вопросе играют жалобы людей. Их давно можно написать анонимно и отправить в электронном виде. Конечно, из-за одной жалобы никто не будет устраивать выездную проверку, но массовые жалобы непременно обратят внимание налоговой на того или иного инфлюэнсера.
Какое наказание ждет блогеров?
Пока еще не было примеров, когда популярных блогеров арестовывали. В основном им блокируют счета. В этом случае они просто не могут пользоваться своими денежными средствами. При желании, можно пройти несколько проверок и продолжать спокойно пользоваться своими деньгами в случае, если будет доказана законность их получения.
Лерчек вменили статью 198 часть 2 УК РФ. В этой статье указано, что возможным наказанием может быть лишение свободы сроком до трех лет. Если это предусмотрено законом, то да, это возможно. Выберет ли эту меру наказания суд? Это уже другой вопрос.
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
В статье также указано, что лицо, впервые совершившее преступление освобождается от уголовной ответственности, если оно полностью уплатило суммы недоимки и соответствующих пеней, а также сумму штрафа в размере, определяемом в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. Это значит, что любой блогер, который нарушает налоговое законодательство, может избежать попадания за решетку, заплатив нужную сумму.
Чем опасна судимость?
Даже если блогер избежит тюрьмы, судимость помешает ему занимать некоторые должности. И в дальнейшем человек не сможет заниматься некоторыми видами бизнеса.
Также судимость может быть причиной отказа в получении виз, получении вида на жительство, гражданства других стран. Хоть преступление и было совершено на территории Российской Федерации, в другой стране такой гражданин уже будет нежеланным.
Сколько блогеров попало под налоговую проверку?
По данным Telegram-канала «Правдорубка», Влад Бумага, Гусейн Гасанов, Даня Милохин, Катя Адушкина, Карина Кросс, Клава Кока и еще около 300 блогеров попали в список крупнейшей налоговой проверки, которая на протяжении нескольких месяцев продолжается на рынке influence-маркетинга в России.
Проверка идет в двух крупнейших в России продюсерских центрах — они владеют всеми правами на имена и рекламу сотен российских блогеров: WildJam (ООO «Вайлд Джем», основной владелец Ярослав Андреев) и DidenokTeam (ООО «Диденок Тим», ООО «ДНК Мьюзик», ООО «ДНК геймс», основной владелец Кирилл Диденок).
Фото: Пресс-служба ФСБ РФ / РИА Новости
Предполагается, что именно с этим связан отъезд большей части популярных блогеров за границу и их уход из крупных ТВ-проектов.
Кого еще могут коснуться налоговые проверки?
У крупных блогеров, которые регулярно делают огромные запуски с оборотами более ста миллионов, есть явные проблемы с юридической упаковкой и документацией. Люди подменяют понятия: в оферте пишут одно, а продают другое.
Яркий пример: Илона Дрожь и Роман Жилин. В начале ноября у блогеров прошел большой тренинг под названием «Денежные сценарии». На продающем лендинге можно увидеть два тарифа: стандарт и VIP. В обоих тарифах предусмотрено оффлайн-участие в тренинге.
Однако по условиям оферты получается, что человек приобретает не оффлайн-тренинг, а бесплатные бонусные уроки. По условиям договора сам оффлайн-тренинг человек получает бесплатно. Такая хитрость используется, чтобы минимизировать возвраты со стороны клиентов
Ведь вернуть деньги, когда услуги уже оказаны, очень и очень сложно. Используя такие документы, инфобизнесмены сильно рискуют. Если налоговая обратит внимание на эти уловки, то ребят ждут огромные штрафы.
Также по данным Telegram-канала 112, проверка Федеральной налоговой службы ждет еще некоторых интернет-звезд. Среди них Елена Блиновская и жена рэпера Джигана Оксана Самойлова.
Какие выводы нужно сделать?
• Налоговая начинает активные проверки блогеров, которые используют ИП, находящиеся на упрощенной системе налогообложения и патенте.
• Если блогер занимается дроблением бизнеса, то налоговая придет с проверкой и доначислит очень много налогов.
• Некоторые блогеры не ведут финансовый учет. В этом случае налоговая может запросить КУДиР (книга учета доходов и расходов, которую должны вести все организации и ИП на УСН). Если ИП его не предоставит, то налоговая вправе выставить штраф.
• Наивно думать, что налоговая не проверяет ИП на «упрощенке». Налоговая проверяет всех, просто гораздо выгоднее подождать, чтобы потом собрать больше налогов и доначислить больше штрафов с пенями.