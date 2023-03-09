Против популярных блогеров возбуждено уголовное дело. Кого еще из их коллег коснулись налоговые проверки и чем это им грозит?

7 марта стало известно: ранним утром сотрудники правоохранительных органов ворвались в дом популярного блогера Лерчек (Валерия Чекалина) и ее супруга. Обыск был проведен в связи с тем, что в отношении Валерии якобы было возбуждено уголовное дело. По данным полиции, блогер уклонялась от уплаты налогов в особо крупном размере.

Уголовное дело завели по статьям ч.2 ст.198, ч.5 ст.33 УК РФ из-за особо крупного размера ущерба для бюджета (ущерб около 300 млн за три года, а особо крупным ущербом по законодательству считается 13,5 миллиона за три года).