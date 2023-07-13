Дмитрий Дибров раскрыл причину своего переезда в Москву

Причину своего переезда в Москву в беседе с «Мослентой» раскрыл телеведущий Дмитрий Дибров. По его словам, в столицу его пригласили работать.

«Я прекрасно помню свой переезд в Москву. История почти мистическая. Она иллюстрирует идею о том, что нужно каждую секунду нравиться судьбе», — отметил артист.

По его словам, в начале 80-х у него была защита диплома, посвященная выразительным средствам ведущего теле- и радиопередач. Будущий телеведущий решил устроить из своего выступления некий стендап, чем и покорил руководителя.

По приходе домой Дибров обнаружил в почтовом ящике записку со следующим содержанием: «Дима, хочешь работать в Москве? Позвони по этому номеру». После этого артист отправился в столицу, где его пригласили работать в домодедовскую газету «Призыв».

Ранее известный телеведущий вспомнил о насмешках москвичей.