Стало известно о пользе перманентного макияжа для мужчин
О пользе перманентного макияжа для мужчин «Мосленте» стало известно из беседы с профессиональным художником, основательницей бренда Permanent Expert by Nina Zaslavskayа и федеральной сети студий перманентного макияжа, чемпионкой России и Европы, блогером Ниной Заславской.
«Утверждение, что все болезни происходят от нервов, небезосновательно. Стресс может стать причиной частичной или даже полной потери волос — алопеции. Ко мне не раз обращались мужчины, у которых на фоне стресса выпадали брови», — рассказала Заславская.
Считается, что мужчины более стойко переносят изменения в своей внешности, но даже у них потеря такой важной части лица может вызвать серьезный дискомфорт, отметила она.
«Такое несовершенство приковывает взгляды и вызывает еще больший стресс и неуверенность в себе. О подкрашивании бровей карандашом не может идти и речи, ведь это будет выглядеть неестественно и акцентировать внимание на проблемной зоне. В этом случае перманентный макияж — единственный способ восстановить брови и вернуть утраченную самоуверенность», — заявила собеседница «Мосленты».
Нина Заславская
Заславская рассказала о процедуре в авторской аппаратной волосковой технике. Бровь полностью восстанавливается за три часа. Максимально естественный результат сохраняется на два года.
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