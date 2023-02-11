Стало известно о пользе перманентного макияжа для мужчин

О пользе перманентного макияжа для мужчин «Мосленте» стало известно из беседы с профессиональным художником, основательницей бренда Permanent Expert by Nina Zaslavskayа и федеральной сети студий перманентного макияжа, чемпионкой России и Европы, блогером Ниной Заславской.

«Утверждение, что все болезни происходят от нервов, небезосновательно. Стресс может стать причиной частичной или даже полной потери волос — алопеции. Ко мне не раз обращались мужчины, у которых на фоне стресса выпадали брови», — рассказала Заславская.

Считается, что мужчины более стойко переносят изменения в своей внешности, но даже у них потеря такой важной части лица может вызвать серьезный дискомфорт, отметила она.