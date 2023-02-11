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07:28, 11 февраля 2023
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Татарка FM поделилась воспоминаниями о своей первой квартире в Москве

Татарка FM поделилась воспоминаниями о своей первой квартире в Москве
Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Воспоминаниями о своей первой квартире в Москве, после переезда из Ташкента в начале 2000-х, с «Мослентой» поделилась блогер Лилия Абрамова более известная, как Татарка FM.

«В то время мы с семьей жили на Калужской. Прожили недолго, всего два-три месяца. Если говорить о приятных воспоминаниях, то они связаны по большей части с хозяйкой нашей съемной квартиры», — рассказала собеседница.

По словам Абрамовой, съемная квартира была двухкомнатной — одну из комнат занимала она со свой семьей из пяти человек, в другую — арендодательница. При этом все жили дружно, и когда настал момент переезжать, хозяйка квартиры помогла им с поиском нового жилья.

Ранее, в ноябре прошлого года, телеведущая, актриса и певица Ольга Бузова рассказала о переезде в свою новую московскую квартиру.

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