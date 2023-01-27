Известный певец вспомнил о своей жизни на московской окраине

О своей жизни на московской окраине вспомнил в беседе с «Мослентой» известный певец Алекс Малиновский. Его первая съемная квартира находилась в Жулебино.

«Тогда понимания, что жизнь может выглядеть как-то иначе, у меня еще не было. В моей личной истории не было "золотых унитазов" и прочих атрибутов роскоши. Я всего добивался сам, что-то получал только за счет упорного труда», — объяснил артист.

В те годы Малиновский только начинал свой путь в музыке, учился в музыкальном институте. Чтобы добраться до вуза, он каждый день вставал в пять утра. «Путь занимал два часа. Метро в том районе еще не построили. Ближайшей станцией было "Выхино", и мне сначала приходилось бежать на маршрутку, а потом ехать в переполненном в час-пик метро», — поделился певец.

Малиновский отметил, что был тогда «просто приехавшим покорять столицу провинциальным мальчишкой с горящими глазами». До его первых по-настоящему комфортных квартир было еще далеко.

«Я приехал в Москву с конкретными целями и задачами и сосредоточился на них. С другими жителями Жулебино я не особо пересекался. У меня был четкий маршрут — от дома до института и обратно. Только иногда я бывал в каких-то больших публичных местах — например, в крупных городских парках. Так что на сомнительные компании или просто молодых людей в спортивных костюмах со странными вопросами я не натыкался», — добавил он.

Ранее плюсы жизни на юго-восточной окраине Москвы — в районе Выхино — раскрыли местные. Они отметили, что район очень чистый и ухоженный.