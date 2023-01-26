Раскрыты плюсы жизни на юго-восточной окраине Москвы

Плюсы жизни на юго-восточной окраине Москвы — в районе Выхино — раскрыли «Мосленте» местные жители.

«У нас большое количество отличных детских площадок, а также площадок с тренажерами под открытым небом. Практически нет неблагоустроенных дворов. Жители могут комфортно гулять с детьми прямо около дома или заниматься спортом в двух шагах от собственного подъезда», — рассказала 46-летняя домохозяйка Юлия.

Москвичка отметила, что Выхино — очень чистый и ухоженный район: территории дворов и улиц здесь убирают регулярно.

Хорошо в районе обстоят дела и с транспортом — на его сравнительно небольшой территории есть сразу пять станций метро, а также ходит множество автобусов. «Путь до центра занимает всего 25 минут. Из любого уголка района до станции метро "Выхино" или до "Юго-Восточной" можно дойти минут за десять», — поделилась 40-летняя сотрудница банка Лариса.

Ранее москвичи назвали плюсы и минусы жизни в Северном и Южном Медведкове. Они упомянули об изменении транспортной инфраструктуры и проблеме с парковками.