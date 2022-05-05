Известная певица сравнила жизнь в Москве и Санкт-Петербурге

Жизнь в Москве и Санкт-Петербурге сравнила в разговоре с «Мослентой» певица и основатель известной группы Alai Oli Ольга Маркес.

Она рассказала, что жизнь в Петербурге оказалась для нее слишком сложной, а сам город — жестким. Ситуация осложнялась нехваткой денег, часто их не хватало на аренду жилья и еду. «Еще я запомнила, что там был вечный холод, сумрак и полное непонимание, что с нами будет завтра», — вспоминает она.

Несмотря на отрицательные моменты девушка отметила, что были и положительные стороны жизни в северной столице. По ее словам, она сумела познакомиться со всеми сторонами этого противоречивого города и прочувствовать его. И только после этого решила направиться в Москву. Она уточнила, что уже была знакома со столицей, так как приезжала туда по работе.