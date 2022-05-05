Известная певица сравнила жизнь в Москве и Санкт-Петербурге
Жизнь в Москве и Санкт-Петербурге сравнила в разговоре с «Мослентой» певица и основатель известной группы Alai Oli Ольга Маркес.
Она рассказала, что жизнь в Петербурге оказалась для нее слишком сложной, а сам город — жестким. Ситуация осложнялась нехваткой денег, часто их не хватало на аренду жилья и еду. «Еще я запомнила, что там был вечный холод, сумрак и полное непонимание, что с нами будет завтра», — вспоминает она.
Несмотря на отрицательные моменты девушка отметила, что были и положительные стороны жизни в северной столице. По ее словам, она сумела познакомиться со всеми сторонами этого противоречивого города и прочувствовать его. И только после этого решила направиться в Москву. Она уточнила, что уже была знакома со столицей, так как приезжала туда по работе.
«Когда я попадала в столицу, у меня появлялось ощущение свободы от моей питерской жизни, наполненной постоянным решением каких-то бытовых проблем и рутиной. В Москве мне дышалось легко, постоянно рядом появлялись интересные новые люди, происходили яркие события», — объяснила музыкант.
Несмотря на теплое отношение к Москве девушка долгое время противилась мыслям о переезде, так как боялась, что жизнь здесь превратится в обыденность и она утратит ощущение легкости.
Ранее актер Владимир Епифанцев перечислил плюсы жизни в Москве. «Благодаря жизни здесь я имею все самое лучшее, что может быть у человека», — отметил артист.