Певица Катя IOWA показала фигуру через пять месяцев после родов

Фигуру через неполных пять месяцев после рождения первенца — сына Льва — показала в личном аккаунте в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть, принадлежит признанной экстремистской организацией и запрещенной в России компании Meta) певица Екатерина Иванчикова, более известная как Катя IOWA.

«С приходом Льва пришла и женственность! Всему свое время. Мне нравится!» — подписала она опубликованный в сторис снимок, на котором изображена в коротком вязаном топе с вырезом под грудью и открытой спиной.