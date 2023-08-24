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17:14, 24 августа 2023
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Певица Катя IOWA показала фигуру через пять месяцев после родов

Певица Катя IOWA показала фигуру через пять месяцев после рождения первенца.

Певица Катя IOWA показала фигуру через пять месяцев после родов
Фото: @katya_iowa

Фигуру через неполных пять месяцев после рождения первенца — сына Льва — показала в личном аккаунте в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть, принадлежит признанной экстремистской организацией и запрещенной в России компании Meta) певица Екатерина Иванчикова, более известная как Катя IOWA.

«С приходом Льва пришла и женственность! Всему свое время. Мне нравится!» — подписала она опубликованный в сторис снимок, на котором изображена в коротком вязаном топе с вырезом под грудью и открытой спиной.

© @katya_iowa

36-летняя артистка рассказала, что сейчас вместе с сыном и супругом, гитаристом группы IOWA Леонидом Терещенко, живет в вагончике для путешествий. Расстается с младенцем она максимум на пару часов — в перерывах между кормлениями.

О рождении первенца Иванчикова сообщила в своем блоге 31 марта. Через четыре дня после родов она похудела на десять килограммов.