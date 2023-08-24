Певица Катя IOWA показала фигуру через пять месяцев после родов
Певица Катя IOWA показала фигуру через пять месяцев после рождения первенца.
Фигуру через неполных пять месяцев после рождения первенца — сына Льва — показала в личном аккаунте в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть, принадлежит признанной экстремистской организацией и запрещенной в России компании Meta) певица Екатерина Иванчикова, более известная как Катя IOWA.
«С приходом Льва пришла и женственность! Всему свое время. Мне нравится!» — подписала она опубликованный в сторис снимок, на котором изображена в коротком вязаном топе с вырезом под грудью и открытой спиной.
36-летняя артистка рассказала, что сейчас вместе с сыном и супругом, гитаристом группы IOWA Леонидом Терещенко, живет в вагончике для путешествий. Расстается с младенцем она максимум на пару часов — в перерывах между кормлениями.
О рождении первенца Иванчикова сообщила в своем блоге 31 марта. Через четыре дня после родов она похудела на десять килограммов.